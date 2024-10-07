Вышел дублированный трейлер фильма «Анора»
17 октября в российский прокат выйдет картина «Анора» от режиссера Шона Бэйкера («Проект Флорида»). Сюжет фильма сосредоточен на сыне русского олигарха, который женился на стриптизерше и столкнулся с семейным неодобрением.
В этом году «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
В фильме снялись Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи.
Трейлер фильма «Анора»
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