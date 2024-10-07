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Анора фильм 2024: трейлер на русском и дата выхода в России
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Сегодня, 12:45

1 мин.

Вышел дублированный трейлер фильма «Анора»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
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17 октября в российский прокат выйдет картина «Анора» от режиссера Шона Бэйкера («Проект Флорида»). Сюжет фильма сосредоточен на сыне русского олигарха, который женился на стриптизерше и столкнулся с семейным неодобрением.

В этом году «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В фильме снялись Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи.

Трейлер фильма «Анора»

Анора: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода в&nbsp;России, сюжет и&nbsp;трейлер, кто снялся. «Анора»: что известно о фильме, получившем «Золотую пальмовую ветвь»

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