Вышел дублированный трейлер фильма «Анора»

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17 октября в российский прокат выйдет картина «Анора» от режиссера Шона Бэйкера («Проект Флорида»). Сюжет фильма сосредоточен на сыне русского олигарха, который женился на стриптизерше и столкнулся с семейным неодобрением.

В этом году «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В фильме снялись Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи.