Победивший в Каннах фильм «Анора» выйдет в российский прокат

Картина «Анора», победившая в этом году на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 17 октября. По сюжету проекта сын русского олигарха женится на стрипизерше и сталкивается с родительским неодобрением этого союза.

Режиссером и сценаристом картины выступил Шон Бэйкер («Проект Флорида»).

В фильме снялись Майки Мэдисон, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи и Марк Эйдельштейн.