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Анора 2024: дата выхода в России — где смотреть
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Сегодня, 20:45

1 мин.

Победивший в Каннах фильм «Анора» выйдет в российский прокат

Фильм «Анора» покажут в России
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
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Картина «Анора», победившая в этом году на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 17 октября. По сюжету проекта сын русского олигарха женится на стрипизерше и сталкивается с родительским неодобрением этого союза.

Режиссером и сценаристом картины выступил Шон Бэйкер («Проект Флорида»).

В фильме снялись Майки Мэдисон, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи и Марк Эйдельштейн.

Анора, 2024. Фильм «Анора» с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

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