Победивший в Каннах фильм «Анора» выйдет в российский прокат
Фильм «Анора» покажут в России
Картина «Анора», победившая в этом году на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 17 октября. По сюжету проекта сын русского олигарха женится на стрипизерше и сталкивается с родительским неодобрением этого союза.
Режиссером и сценаристом картины выступил Шон Бэйкер («Проект Флорида»).
В фильме снялись Майки Мэдисон, Пол Вайсман, Линдси Нормингтон, Эмили Уайдер, Луна София Миранда, Винсент Радвински, Бриттни Родригес, София Карнабучи и Марк Эйдельштейн.
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