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Анджей Сапковский рассказал о выборе Генри Кавилла на роль Геральта
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:50

1 мин.

Анджей Сапковский рассказал о выборе Генри Кавилла на роль Геральта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Ведьмак»
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На Vienna Comic Con писатель Анджей Сапковский рассказал, что выбор Генри Кавилла на роль главного героя «Ведьмака» Геральта был правильным: «В моих книгах есть только буквы. Но, когда я посмотрел сериал Netflix, то понял, что голос Кавилла мне подходит. На мой взгляд, голос Геральта — это голос Кавилла».

Ранее Сапковский вспоминал, что предлагал создателям сериала Netflix идеи по улучшению «Ведьмака», но они не прислушались к писателю.

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