Анджей Сапковский рассказал о выборе Генри Кавилла на роль Геральта

На Vienna Comic Con писатель Анджей Сапковский рассказал, что выбор Генри Кавилла на роль главного героя «Ведьмака» Геральта был правильным: «В моих книгах есть только буквы. Но, когда я посмотрел сериал Netflix, то понял, что голос Кавилла мне подходит. На мой взгляд, голос Геральта — это голос Кавилла».

Ранее Сапковский вспоминал, что предлагал создателям сериала Netflix идеи по улучшению «Ведьмака», но они не прислушались к писателю.