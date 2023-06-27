Анджела Бассетт получит почетный «Оскар»

Американская актриса, которая дважды номинировалась на престижную премию («На что способна любовь», «Черная Пантера: Ваканда навеки»), наконец-то станет обладательницей заветной статуэтки. На ежегодной церемонии, запланированной на 18 ноября, Анджеле Бассетт вручат «Оскар» за заслуги в кинематографе.

Кроме того, отметят Кэрол Литтлтон (в 1983 году она претендовала на награду за монтаж ленты Стивена Спилберга «Инопланетянин») и Мэла Брукса (у которого уже есть «Оскар» за сценарий к картине «Продюсеры», а также несколько премий «Эмми», «Тони» и «Грэмми»).

Ранее обладателями почетного «Оскара» становились Сэмюэл Л. Джексон, Джеки Чан, Хаяо Миядзаки, Софи Лорен и многие другие.