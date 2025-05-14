На Disney+ вышел финальный блок эпизодов 2-го сезона сериала «Андор»

13 мая на Disney+ вышел четвертый и финальный блок эпизодов второго сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн». Режиссером последних серий выступил Алонсо Руиспаласиос, а сценаристом — Том Бисселл. Финальные эпизоды проекта получили названия «Останови это», «Кто еще знает?» и «Джедда, Кайбер, Эрсо».

Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»