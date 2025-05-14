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Андор сериал 2 сезон Звездные войны: 4 блок — где смотреть 10, 11 и 12 серии
Фильмы и сериалы

14 мая 2025, 12:15

1 мин.

На Disney+ вышел финальный блок эпизодов 2-го сезона сериала «Андор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

13 мая на Disney+ вышел четвертый и финальный блок эпизодов второго сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн». Режиссером последних серий выступил Алонсо Руиспаласиос, а сценаристом — Том Бисселл. Финальные эпизоды проекта получили названия «Останови это», «Кто еще знает?» и «Джедда, Кайбер, Эрсо».

Андор сериал 2 сезон Звездные войны: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; отзывы критиков.Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

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