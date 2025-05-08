На Disney+ вышел новый блок эпизодов 2-го сезона сериала «Андор»

На Disney+ вышел третий блок эпизодов второго сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн». Режиссером новых серий выступил Янус Мец («Настоящий детектив»), а сценаристом — Дэн Гилрой («Стрингер»).

Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Четвертый и финальный блок эпизодов сериала «Андор» — 10-я, 11-я и 12-я серии выйдут 13 мая.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»