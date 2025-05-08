Стиль жизни
Андор сериал 2 сезон Звездные войны: 3 блок — где смотреть 7, 8 и 9 серии
Фильмы и сериалы

8 мая, 17:45

1 мин.

На Disney+ вышел новый блок эпизодов 2-го сезона сериала «Андор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

На Disney+ вышел третий блок эпизодов второго сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн». Режиссером новых серий выступил Янус Мец («Настоящий детектив»), а сценаристом — Дэн Гилрой («Стрингер»).

Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Андор сериал 2 сезон Звездные войны: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; отзывы критиков.Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Четвертый и финальный блок эпизодов сериала «Андор» — 10-я, 11-я и 12-я серии выйдут 13 мая.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

