На Disney+ вышли новые эпизоды 2-го сезона сериала «Андор»

На платформе Disney+ вышел новый блок эпизодов второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Сценарий четвертой, пятой и шестой серии продолжения приквела «Изгоя-один» написал Бо Уиллимон («Разделение»), а их режиссером выступил Ариел Кляйман («Шершни»).

«Андор» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев. Также в сериале снялись Стеллан Скарсгард, Дениз Гоф, Женевьев О'Рейли, Адриа Архона, Кайл Соллер и Алан Тьюдик.