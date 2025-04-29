Стиль жизни
Андор сериал 2 сезон Звездные войны: 2 блок — где смотреть 4, 5 и 6 серии
Фильмы и сериалы

29 апреля, 21:05

1 мин.

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

На платформе Disney+ вышел новый блок эпизодов второго сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Сценарий четвертой, пятой и шестой серии продолжения приквела «Изгоя-один» написал Бо Уиллимон («Разделение»), а их режиссером выступил Ариел Кляйман («Шершни»).

Андор сериал 2 сезон Звездные войны: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; отзывы критиков.Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

«Андор» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев. Также в сериале снялись Стеллан Скарсгард, Дениз Гоф, Женевьев О'Рейли, Адриа Архона, Кайл Соллер и Алан Тьюдик.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

Сериалы
