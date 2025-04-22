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Андор сериал 2 сезон: дата выхода — где смотреть проект по Звездным войнам
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
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Сегодня, 22 апреля, стартовал второй сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Продолжение приквела «Изгоя-один» рассказывает о разведчике Кассиане Андоре (Диего Луна). В сериале он проходит путь от преступника в бегах до лидера группировки повстанцев, которая похищает чертежи «Звезды Смерти».

Андор 2 сезон: что известно&nbsp;&mdash; когда выйдет приквел Изгой один.Сериал «Андор»: что известно о 2-м сезоне приквела «Изгоя-один»

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Андор»

Все серии второго сезона сериала «Андор» будут выходить на платформе Disney+.

Ранее мы рассказывали, как стартовал второй сезон сериала «Одни из нас».

Андор 2 сезон: дата выхода серий и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть.Дата выхода 2-го сезона «Андора»: расписание релиза эпизодов

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