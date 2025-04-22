Стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

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Сегодня, 22 апреля, стартовал второй сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Продолжение приквела «Изгоя-один» рассказывает о разведчике Кассиане Андоре (Диего Луна). В сериале он проходит путь от преступника в бегах до лидера группировки повстанцев, которая похищает чертежи «Звезды Смерти».

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Андор»

Все серии второго сезона сериала «Андор» будут выходить на платформе Disney+.

Ранее мы рассказывали, как стартовал второй сезон сериала «Одни из нас».