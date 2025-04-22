Стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»
Сегодня, 22 апреля, стартовал второй сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн». Продолжение приквела «Изгоя-один» рассказывает о разведчике Кассиане Андоре (Диего Луна). В сериале он проходит путь от преступника в бегах до лидера группировки повстанцев, которая похищает чертежи «Звезды Смерти».
Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»
Где смотреть 2-й сезон сериала «Андор»
Все серии второго сезона сериала «Андор» будут выходить на платформе Disney+.
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