Андор сериал 2 сезон: дата выхода 7 серии — когда выйдет новая серия
Фильмы и сериалы

30 апреля, 16:15

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

На Disney+ вышли первые два блока эпизодов «Андора» по вселенной «Звездных войн». Серии второго блока получили названия «Вы когда-нибудь были на Гормане?», «У меня везде есть друзья» и «Какой праздничный вечер». Режиссером эпизодов выступил Ариел Кляйман, а сценаристом — Бо Уиллимон.

Андор сериал 2 сезон Звездные войны: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; отзывы критиков.Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

«Андор» представляет собой приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года, которая, в свою очередь, является приквелом «Новой надежды» 1977 года. В сериале рассказывается о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Третий блок эпизодов сериала «Андор» — седьмая, восьмая и девятая серии — выйдут 6 мая.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов

Сериалы
