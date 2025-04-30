Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

На Disney+ вышли первые два блока эпизодов «Андора» по вселенной «Звездных войн». Серии второго блока получили названия «Вы когда-нибудь были на Гормане?», «У меня везде есть друзья» и «Какой праздничный вечер». Режиссером эпизодов выступил Ариел Кляйман, а сценаристом — Бо Уиллимон.

«Андор» представляет собой приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года, которая, в свою очередь, является приквелом «Новой надежды» 1977 года. В сериале рассказывается о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Третий блок эпизодов сериала «Андор» — седьмая, восьмая и девятая серии — выйдут 6 мая.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»