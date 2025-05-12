Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

На Disney+ вышли три блока эпизодов «Андора» по вселенной «Звездных войн». Новые серии получили названия «Посланник», «Кто ты?» и «Добро пожаловать в Восстание». Режиссером последних эпизодов выступил Янус Мец («Настоящий детектив»), а сценаристом — Дэн Гилрой («Стрингер»).

Приквел «Изгоя-один» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Четвертый и финальный блок эпизодов сериала «Андор» — десятая, одиннадцатая и двенадцатая серии — выйдут 13 мая.

