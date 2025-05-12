Стиль жизни
Андор сериал 2 сезон: дата выхода 10 серии — когда выйдет новая серия
Фильмы и сериалы

12 мая, 17:10

1 мин.

Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

На Disney+ вышли три блока эпизодов «Андора» по вселенной «Звездных войн». Новые серии получили названия «Посланник», «Кто ты?» и «Добро пожаловать в Восстание». Режиссером последних эпизодов выступил Янус Мец («Настоящий детектив»), а сценаристом — Дэн Гилрой («Стрингер»).

Приквел «Изгоя-один» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Андор сериал 2 сезон Звездные войны: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; отзывы критиков.Как стартовал 2-й сезон сериала «Андор» по «Звездным войнам»

Когда выйдет 10-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Четвертый и финальный блок эпизодов сериала «Андор» — десятая, одиннадцатая и двенадцатая серии — выйдут 13 мая.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

Внутренняя хронология звездных войн.В каком порядке смотреть «Звездные войны»: хронология всех частей фильмов и сериалов
Умер актер Александр Кобозев

