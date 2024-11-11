Стала известна дата выхода 2-го сезона сериала «Андор»

Читайте нас в

Второй сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн» выйдет 22 апреля 2025 года. Проект представляет собой приквел картины «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и рассказывает о становлении капитана Повстанческого Альянса Кассиана Андора (Диего Луна).

Продолжение проекта охватит события последних четырех лет до происходящего в «Изгое-один».

Ранее мы писали, что во втором сезоне «Андора» появится Алан Тьюдик, сыгравший в картине 2016 года K-2SO — перепрограммированного имперского дроида.