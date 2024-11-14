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Андор 2 сезон (Звездные войны): кадры и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Disney Plus показал кадры 2-го сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
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В анонсе будущих проектов Disney Plus представил первый взгляд на финальный сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн».

Приквел «Изгоя-один» рассказывает о периоде формирования Aльянсa повстaнцев. Во втором сезоне «Андора» будет 12 эпизодов. Каждые три серии будут освещать год жизни Кассиана Андора.

Кадры из 2-го сезона сериала «Андор»

Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Андор»

Премьера второго и финального сезона «Андора» пройдет 22 апреля 2025 года.

&laquo;Андор&raquo;: что известно о&nbsp;2 сезоне приквела &laquo;Изгоя-один&raquo;. «Андор»: что известно о 2-м сезоне приквела «Изгоя-один»

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