Disney Plus показал кадры 2-го сезона «Андора» по вселенной «Звездных войн»
В анонсе будущих проектов Disney Plus представил первый взгляд на финальный сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн».
Приквел «Изгоя-один» рассказывает о периоде формирования Aльянсa повстaнцев. Во втором сезоне «Андора» будет 12 эпизодов. Каждые три серии будут освещать год жизни Кассиана Андора.
Кадры из 2-го сезона сериала «Андор»
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Фото Кадр из второго сезона сериала «Андор» / Disney+
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Андор»
Премьера второго и финального сезона «Андора» пройдет 22 апреля 2025 года.
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13 ноя 14:20
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