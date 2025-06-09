Во 2-м сезоне сериала «Андор» нет ни одной вырезанной сцены

На «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» шоураннер сериала «Андор» Тони Гилрой рассказал, что во втором сезоне проекта нет ни одной вырезанной сцены.

«В первых 12 эпизодах (количество серий первого сезона «Андора», — Прим.) мы потеряли лишь одну сцену, и я не согласен с тем, что во втором сезоне мы сняли хоть что-нибудь, что потом не использовали», — рассказал Гилрой.

«Андор» — приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории», который рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев. Второй сезон проекта стал заключительным.