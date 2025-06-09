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Андор 2 сезон: Тони Гилрой о съемках сериала — вырезанные сцены
Фильмы и сериалы

9 июня 2025, 20:35

1 мин.

Во 2-м сезоне сериала «Андор» нет ни одной вырезанной сцены

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+

На «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» шоураннер сериала «Андор» Тони Гилрой рассказал, что во втором сезоне проекта нет ни одной вырезанной сцены.

«В первых 12 эпизодах (количество серий первого сезона «Андора», — Прим.) мы потеряли лишь одну сцену, и я не согласен с тем, что во втором сезоне мы сняли хоть что-нибудь, что потом не использовали», — рассказал Гилрой.

«Андор» — приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории», который рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев. Второй сезон проекта стал заключительным.

Андор 2 сезон: отзывы.«У меня друзья повсюду»: каким получился второй сезон сериала «Андор» и стоит ли его смотреть

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