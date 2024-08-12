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Андор 2 сезон: когда выйдет и возвращение K-2SO
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

K-2SO вернется во втором сезоне «Андора»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»
Фото Кадр из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»
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На выставке D23 Диего Луна представил тизер второго сезона сериала «Андор», в котором исполнитель роли K-2SO Алан Тьюдик объявил, что вернется к роли перепрограммированного имперского дроида.

Впервые этот персонаж появился в фильме 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории». «Андор» — приквел картины Гарета Эдвардса, поэтому появление K-2SO в какой-то степени было неизбежным.

Сериал рассказывает о становлении лидера группировки повстанцев, которая похитила чертежи «Звезды Смерти».

Премьера второго сезона «Андора» запланирована на 2025 год.

Андор, Звездные войны. Диего Луна рассказал о создании сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»
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