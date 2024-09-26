21 сезон сериала «Анатомия страсти»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 26 сентября, на ABC пройдет премьера 21-го сезона сериала «Анатомия страсти». Медицинская драма рассказывает о жизни персонала больницы «Сиэтл Грейс».

В продолжении сериала снялись Эллен Помпео, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс-младший, Кевин Маккидд, Камилла Ладдингтон, Катерина Скорсоне, Ким Рэйвер, Крис Кармак и Алексис Флойд.

Дата выхода серий 21-го сезона сериала «Анатомия страсти»

В 21-й сезон проекта войдет 18 эпизодов. Вторая серия 21-го сезона «Анатомии страсти» выйдет 3 октября, а премьера третьего эпизода пройдет 10 октября. Даты выхода остальных серий будут анонсированы позже.