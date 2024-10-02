Стартовал сериал «Амура»: расписание релиза эпизодов
1 октября на Kion прошла премьера первых двух эпизодов сериала Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы») «Амура». По сюжету проекта, стремясь найти свою сестру-близнеца Надю, Аня вместе с бывшим парнем Никитой вступает в противостояние с якудза.
В сериале снялись Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Жаргал Бадмацыренов, Юта Кога, Идзуми Сано и Кэн Такигава.
Трейлер сериала «Амура»
Расписание выхода эпизодов сериала «Амура»
|1 серия
|1 октября
|2 серия
|1 октября
|3 серия
|8 октября
|4 серия
|15 октября
|5 серия
|22 октября
|6 серия
|29 октября
|7 серия
|5 ноября
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1 окт 14:55
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