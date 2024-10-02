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Амура сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Стартовал сериал «Амура»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Амура»
Фото Кадр из сериала «Амура»
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1 октября на Kion прошла премьера первых двух эпизодов сериала Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы») «Амура». По сюжету проекта, стремясь найти свою сестру-близнеца Надю, Аня вместе с бывшим парнем Никитой вступает в противостояние с якудза.

В сериале снялись Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Жаргал Бадмацыренов, Юта Кога, Идзуми Сано и Кэн Такигава.

Трейлер сериала «Амура»

Расписание выхода эпизодов сериала «Амура»

1 серия 1 октября
2 серия 1 октября
3 серия 8 октября
4 серия 15 октября
5 серия 22 октября
6 серия 29 октября
7 серия 5 ноября
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