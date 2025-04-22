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Американский сыр сериал: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 14:25

1 мин.

Сериал «Американский сыр»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Американский сыр», реж. Пол Хантер, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Американский сыр», реж. Пол Хантер, Apple TV+
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В апреле на Apple TV+ стартовал комедийно-драматический сериал «Американский сыр». В центре сюжета проекта Пола Хантера некогда осужденный за взлом Хэмптон Чемберс, который возвращается из тюрьмы, воссоединяется со своей семьей и пытается жить по-новому, изобретя самозатачивающуюся электрическую дрель. Однако воплотить свою мечту оказывается не так просто, как хотелось бы.

Кто снялся в сериале «Американский сыр»

В проекте снялись Дэвид Ойелоуо, Симон Миссик, Жан-Мишель Ришо, Боб Глуберман, Лондон Гарсиа, Джахи Диалло Уинстон, Ивэн Эллисон и Кристофер Герман.

Трейлер сериала «Американский сыр»

Расписание выхода эпизодов сериала «Американский сыр»

1 серия 16 апреля
2 серия 16 апреля
3 серия 16 апреля
4 серия 16 апреля
5 серия 23 апреля
6 серия 30 апреля
7 серия 7 мая
8 серия 14 мая
9 серия 21 мая
10 серия 28 мая
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