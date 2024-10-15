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Американские истории ужасов 3 сезон часть 2: трейлер и где смотреть
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Сегодня, 18:15

1 мин.

На Hulu вышла вторая часть 3 сезона сериала «Американские истории ужасов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Американские истории ужасов»
Фото Кадр из сериала «Американские истории ужасов»
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Сегодня, 15 октября, на платформе Hulu вышла вторая часть третьего сезона сериала «Американские истории ужасов». Спин-офф «Американской истории ужасов» представляет собой антологию. В отличие от оригинального проекта, где одна история рассказывалась в течение сезона, в сериале «Американские истории ужасов» каждый эпизод сосредоточен на новом сюжете.

Во вторую часть третьего сезона вошли пять историй: «Подсобка», «Нечто под кроватью», «10», «Клон» и «Лепрекон».

Трейлер 2-й части 3-го сезона сериала «Американские истории ужасов»

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