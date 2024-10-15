На Hulu вышла вторая часть 3 сезона сериала «Американские истории ужасов»

Сегодня, 15 октября, на платформе Hulu вышла вторая часть третьего сезона сериала «Американские истории ужасов». Спин-офф «Американской истории ужасов» представляет собой антологию. В отличие от оригинального проекта, где одна история рассказывалась в течение сезона, в сериале «Американские истории ужасов» каждый эпизод сосредоточен на новом сюжете.

Во вторую часть третьего сезона вошли пять историй: «Подсобка», «Нечто под кроватью», «10», «Клон» и «Лепрекон».