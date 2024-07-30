Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Аля иногда кокетничает со мной по-русски: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:05

1 мин.

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»: расписание выхода эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
Фото Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

3 июля состоялась премьера аниме-сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Сюжет проекта сосредоточен на ученице первого класса старшей ступени частной гимназии «Сэйрэй», которая переживает период влюбленности.

Режиссером проекта выступает Рета Ито, а дизайнером персонажей — Юхэя Муроту.

Расписание релиза эпизодов аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

1 серия 3 июля
2 серия 10 июля
3 серия 17 июля
4 серия 24 июля
5 серия 31 июля
6 серия 7 августа
7 серия 14 августа
8 серия 21 августа
9 серия 28 августа
10 серия 4 сентября
11 серия 11 сентября
12 серия 18 сентября
Звездное дитя, 2024. 2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов

Мультфильмы
Сериалы
1
0
Новости холдинга
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:10
2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов
15:40
Вышло превью 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»
15:35
Когда выйдет 8 серия 2 сезона «Дома Дракона»
15:30
Сериал «Взрослые» выйдет 5 августа
13:30
Афиша кино 29 июля — 4 августа: что смотреть на этой неделе