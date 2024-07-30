«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»: расписание выхода эпизодов
3 июля состоялась премьера аниме-сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Сюжет проекта сосредоточен на ученице первого класса старшей ступени частной гимназии «Сэйрэй», которая переживает период влюбленности.
Режиссером проекта выступает Рета Ито, а дизайнером персонажей — Юхэя Муроту.
Расписание релиза эпизодов аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
|1 серия
|3 июля
|2 серия
|10 июля
|3 серия
|17 июля
|4 серия
|24 июля
|5 серия
|31 июля
|6 серия
|7 августа
|7 серия
|14 августа
|8 серия
|21 августа
|9 серия
|28 августа
|10 серия
|4 сентября
|11 серия
|11 сентября
|12 серия
|18 сентября
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