Вышли постеры фантастического экшн-фильма «Альтер» с Томом Фелтоном
18 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Альтер». Картина рассказывает о гениальном изобретателе Леоне, решившем восстать против несправедливого уклада нового мира.
В преддверии премьеры компания «НМГ Кинопрокат» представила характер-постеры главных героев.
Постеры фильма «Альтер»
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Трейлер фильма «Альтер»
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13 июл 19:00