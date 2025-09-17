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Альтер фильм 2025: постеры, трейлер и дата выхода — Том Фелтон
Фильмы и сериалы

17 сентября 2025, 12:20

1 мин.

Вышли постеры фантастического экшн-фильма «Альтер» с Томом Фелтоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Кадр из фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment

18 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Альтер». Картина рассказывает о гениальном изобретателе Леоне, решившем восстать против несправедливого уклада нового мира.

В преддверии премьеры компания «НМГ Кинопрокат» представила характер-постеры главных героев.

Постеры фильма «Альтер»

Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment

Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment
Фото Постер фильма «Альтер», реж. Тимо Вуоренсола, Well Go USA Entertainment, Studio Atlantic, Splendid Entertainment

Трейлер фильма «Альтер»

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