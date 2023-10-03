Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

3 октября, 20:00

Альфонсо Куарон назвал две причины, помешавшие снять «Гравитацию» в космосе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр со съемок фильма «Гравитация».

В 2013 году Альфонсо Куарон выпустил фильм «Гравитация» с Сандрой Буллок, в котором астронавты переживают космическую катастрофу. В интервью Empire режиссер рассказал, что изначально хотел снимать картину в космосе, но не смог по двум причинам: «Во-первых, из-за денег. Во-вторых, точку в этом разговоре поставила Сандра. Она пережила две авиакатастрофы — не одну, две! Для Сандры подобный полет стал бы огромной жертвой. Сама мысль о том, чтобы сесть в ракету, была для нее немыслима, понимаешь?»

Режиссер добавил, что на первых порах в создании картины ему очень помогало НАСА, но, узнав, что сюжет «Гравитации» сосредоточен на космической катастрофе, управление больше не могло поддерживать проект.

«Гравитация» получила семь «Оскаров», включая победу в режиссерской номинации.

Впереди у Альфонсо Куарона работа над триллером The Shepherd и драмой Disclaimer с Кейт Бланшетт.

Фильмы
0
Читайте также
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Писториус со злостью ответил на предложение договориться с Россией по Украине
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зои Салдана хотела бы увидеть спин-офф «Стражей Галактики» про Гамору и Небулу

«Солнце вновь воссияет над нами!» Продюсер «Локи» назвал главную цель сериала
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости