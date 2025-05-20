Вышел тизер-трейлер картины «Альфа» с Эммой Маки
NEON опубликовал тизер-трейлер фильма «Альфа». Режиссером и сценаристом картины выступила Жюлия Дюкурно («Титан»).
В центре сюжета проекта 13-летняя Альфа, живущая со своей матерью. Их мир рушится после того, как девочка возвращается из школы с татуировкой на руке.
Кто снялся в фильме «Альфа»
В картине снялись Эмма Маки, Голшифте Фарахани, Тахар Рахим, Финнегэн Олдфилд, Жан-Шарль Клише, Кристоф Перес и Луай Эль Амруси.
Тизер-трейлер фильма «Альфа»
Когда выйдет фильм «Альфа»
Премьера фильма «Альфа» состоялась 19 мая на Каннском кинофестивале. В зарубежных кинотеатрах картину начнут показывать 20 августа.
