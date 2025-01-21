Боевик «Аларум» с Сильвестром Сталлоне вышел в российский прокат

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16 января в российских кинотеатрах стартовали показы боевика «Аларум». Режиссером проекта выступил Майкл Полиш («Смерть в прерии»). В центре сюжета проекта — бывшие секретные агенты ЦРУ, вынужденные вспомнить старые навыки.

Кто снялся в фильме «Аларум»

В боевике снялись Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер, Д.У. Моффетт, Изис Вальверде, Джоэль Коэн, Марк Полиш, Эбигейл Спир и Антон Наринский.