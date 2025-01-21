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Аларум фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

0 мин.

Боевик «Аларум» с Сильвестром Сталлоне вышел в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аларум», реж. Майкл Полиш / BondIt Media Capital, Grindstone Entertainment Group, Convergence Entertainment Group
Фото Кадр из фильма «Аларум», реж. Майкл Полиш / BondIt Media Capital, Grindstone Entertainment Group, Convergence Entertainment Group
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16 января в российских кинотеатрах стартовали показы боевика «Аларум». Режиссером проекта выступил Майкл Полиш («Смерть в прерии»). В центре сюжета проекта — бывшие секретные агенты ЦРУ, вынужденные вспомнить старые навыки.

Кто снялся в фильме «Аларум»

В боевике снялись Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер, Д.У. Моффетт, Изис Вальверде, Джоэль Коэн, Марк Полиш, Эбигейл Спир и Антон Наринский.

Трейлер фильма «Аларум»

Снова в&nbsp;деле фильм 2025: дата выхода и&nbsp;трейлер. Боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас выйдет 17 января

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