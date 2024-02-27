Драма «Аквариум» выйдет в российских кинотеатрах 29 февраля

29 февраля пройдет премьера картины «Аквариум», по сюжету которой главный герой становится изгоем, совершив поступок, способный разрушить его жизнь. Ему предстоит выбрать семью или попытаться вернуть давно утраченную любовь.

В фильме снялись Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Алексей Кравченко, Анна Котова, Марина Ворожищева, Любовь Толкалина, Павел Кабанов, Глеб Пускепалис и Мария Карпова.

Премьера картины «Аквариум» пройдет в российских кинотеатрах 29 февраля.