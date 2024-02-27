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Аквариум 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

27 февраля, 15:45

1 мин.

Драма «Аквариум» выйдет в российских кинотеатрах 29 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аквариум».
Фото Кадр из фильма «Аквариум»
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29 февраля пройдет премьера картины «Аквариум», по сюжету которой главный герой становится изгоем, совершив поступок, способный разрушить его жизнь. Ему предстоит выбрать семью или попытаться вернуть давно утраченную любовь.

В фильме снялись Алексей Филимонов, Дарья Урсуляк, Никита Еленев, Алексей Кравченко, Анна Котова, Марина Ворожищева, Любовь Толкалина, Павел Кабанов, Глеб Пускепалис и Мария Карпова.

Премьера картины «Аквариум» пройдет в российских кинотеатрах 29 февраля.

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