Стала известна дата цифрового релиза фильма «Аквамен и потерянное царство»
«Аквамен и потерянное царство» можно будет посмотреть онлайн с 23 января
Цифровой релиз фильма «Аквамен и потерянное царство» пройдет 23 января.
Картина Джеймса Вана рассказывает продолжение истории Артура Карри (Аквамена): какой путь пришлось преодолеть герою за четыре года, и с какими опасностями столкнется правитель Атлантиды на этот раз.
Сиквел «Аквамена» представляет собой конец старой эпохи киновселенной DC. Первый фильм ее обновленной версии выйдет в 2025 году — как и обещал Джеймс Ганн.
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