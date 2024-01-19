Стала известна дата цифрового релиза фильма «Аквамен и потерянное царство»

«Аквамен и потерянное царство» можно будет посмотреть онлайн с 23 января

Цифровой релиз фильма «Аквамен и потерянное царство» пройдет 23 января.

Картина Джеймса Вана рассказывает продолжение истории Артура Карри (Аквамена): какой путь пришлось преодолеть герою за четыре года, и с какими опасностями столкнется правитель Атлантиды на этот раз.

Сиквел «Аквамена» представляет собой конец старой эпохи киновселенной DC. Первый фильм ее обновленной версии выйдет в 2025 году — как и обещал Джеймс Ганн.