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Актриса Шейлин Вудли сама будет петь в байопике о Дженис Джоплин
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Актриса Шейлин Вудли сама будет петь в байопике о Дженис Джоплин

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дивергент», реж. Нил Бергер / Summit Entertainment, Red Wagon Entertainment
Фото Кадр из фильма «Дивергент», реж. Нил Бергер / Summit Entertainment, Red Wagon Entertainment
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В интервью Джимми Фэллону актриса Шейлин Вудли рассказала, что в грядущем байопике о Дженис Джоплин она сама исполнит песни рок-певицы.

«Мы работаем над этим фильмом уже семь лет», — отметила актриса, — «Дженис Джоплин принесла свет на эту планету. Было здорово погрузиться в ее историю».

Помимо исполнения главной роли, Шейлин Вудли продюсирует картину, производство которой займет всего 30 дней.

Кроме того, актриса сейчас работает над картинами «Автомобильный город» и «Убийственная мисс Хайсмит».

Дата выхода байопика о Дженис Джоплин пока неизвестна.

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