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Актриса Мэгги Смит из Гарри Поттера умерла
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:39

1 мин.

Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
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Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. «Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября», — сообщили в своем заявлении сыновья актрисы.

«В конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — также было сказано в заявлении.

Дважды обладательница «Оскара» (за роли в фильмах «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель») известна широкой аудитории по роли Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

За свою жизнь актриса снялась в более чем восьмидесяти проектах, включая «Аббатство Даунтон», «Тайны замка Грин Ноу» и «Джейн Остин».

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