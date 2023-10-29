Актриса из сериала «Друзья» Сэльма Блэр отреагировала на смерть Мэттью Перри

Актриса Сэльма Блэр, исполнившая роль Венди в сериале «Друзья», прокомментировала уход из жизни Мэттью Перри. Ему было 54 года.

«Мой старший друг. Все мы любили Мэттью Перри, и я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломалась. Разбитое сердце. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов», — написала Блэр в своих соцсетях.

29 октября стало известно о смерти Мэттью Перри. СМИ сообщают, что его обнаружили в джакузи, а вероятная причина смерти — остановка сердца.

Перри получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем».