Актеры «Лиги справедливости» больше не вернутся к своим ролям

После громкого материала Variety, посвященного драме вокруг «Аквамена 2», стало известно, что Илон Маск порывался сжечь «все дотла», если Warner Bros. уволит Эмбер Херд из сиквела. Кроме этого, в статье подтверждается, что актеры «Лиги справедливости» больше не вернутся к своим ролям. Джеймс Ганн и Питер Сафран перезапускают киновселенную, и для «старых» версий супергероев в ней места нет.

Последним проектом уходящей DC будет «Аквамен и потерянное царство», а началом DCU станет фильм «Супермен: Наследие», премьера которого намечена на 11 июля 2025 года. Кларка Кента в обновленной киновселенной сыграет Дэвид Коренсвет.

Кадр из фильма «Чудо-женщина 1984».

Фильм «Чудо-женщина 3» отменили, и это значит, что Галь Гадот не вернется к роли Дианы. Бен Аффлек попрощался с ролью Бэтмена, а наиболее мрачная версия супергероя от Роберта Паттинсона вне творческого поля зрения Ганна. Картина Мэтта Ривза как «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом — отдельный, не связанный с обновленной киновселенной проект.

Джейсон Момоа повторит роль Артура Карри в «Аквамене 2», а после не исключено, что в DCU актер появится в образе уже другого персонажа DC Лобо. «Флэш» с Эзрой Миллером не особо впечатлил зрителей и критиков, что во многом повлияло на будущее актера в киновселенной (не говоря о сложной репутации актера). Киборга Рэя Фишера исключили из сольника о самом быстром супергерое, с чем актер был категорически не согласен (но, по его словам, не удивлен).

В итоге в новую версию киновселенной из персонажей без рекаста перейдут только Синий Жук (Шоло Маридуэнья), Аманда Уоллер (Виола Дэвис) и Миротворец (Джон Сина).

Недавно создатель «Лиги справедливости» Зак Снайдер предложил автору «Рика и Морти» свою помощь в создании полнометражного проекта по мотивам мультсериала.