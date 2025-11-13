Стиль жизни
Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:06

1 мин.

Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали

77-летнего актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, артисту потребовалась срочная операция — ему удалили злокачественную опухоль с помощью робота «Да Винчи», сообщает Mash.

Как пишет источник, у Стеклова врачи обнаружили рак предстательной железы. На медицинском консилиуме было принято решение незамедлительно отправить его на операцию.

Хирурги провели оперативное вмешательство с использованием роборуки: врач управлял системой с пульта, а механические клешни выполняли точные движения, чтобы не задеть сосуды и нервы. Благодаря такой методике восстановление актера пройдет быстрее обычного. Сейчас Владимир Стеклов чувствует себя лучше.

Источник добавил, что это уже третье онкологическое заболевание, которое медики нашли у артиста. В 2023 году ему удалили пораженный участок кожи головы, закрыли рану кожным лоскутом и отправили под постоянное наблюдение онколога. Также Стеклов боролся с двумя другими видами рака — карциномой и базалиомой.

Владимир Стеклов — советский и российский актер. Родился 3 января 1948 года в Караганде, Казахская ССР. Известен по ролям в «Ворах в законе», «Кадетстве» и «Брате за брата».

