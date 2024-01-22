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Звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана госпитализировали в Португалии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:56

0 мин.

Звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана госпитализировали в Португалии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого».
Фото Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»
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Актера Джейми Дорнана, известного по ролям в фильмах «Пятьдесят оттенков серого» и «Белфаст», госпитализировали в Португалии с подозрением на сердечный приступ.

Причиной мог стать контакт с ядовитыми гусеницами на поле для гольфа. Артиста экстренно доставили в больницу.

На данный момент здоровью звезды ничего не угрожает. Джейми Дорнан уже вернулся в отель и пока находится под наблюдением специалистов.

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