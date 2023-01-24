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Актера Дмитрия Назарова сняли с главной роли в фильме с Дмитрием Нагиевым

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Назаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный российский артист Дмитрий Назаров лишился главной роли в ремейке комедии «12 стульев», сообщает KP.RU.

В новом фильме он был должен был сыграть Кису Воробьянинова, тогда как Дмитрий Нагиев — Остапа Бендера. Об этом рассказал режиссер картины Петр Зеленов, известный своими работами в качестве режиссера монтажа в фильмах «Легенда №17» и «Движение вверх».

«Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется. Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта. Это было обязательно», — заявил режиссер.

Дмитрий Назаров также известен как преданный болельщик московского футбольного клуба «Спартак», матчи которого он регулярно посещает.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27456/4710691/
Дмитрий Назаров
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