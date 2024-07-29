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Актер Тони Пэнкхерст умер: что известно о смерти — Дарк Пикчерс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:45

0 мин.

Умер актер Тони Пэнкхерст, известный по роли Хранителя в The Dark Pictures

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из компьютерной игры The Dark Pictures
Фото Кадр из компьютерной игры The Dark Pictures
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Официальный аккаунт Supermassive Games в соцсетях сообщил о смерти актера Тони Пэнкхерста, известного по роли Хранителя в компьютерной игре The Dark Pictures. Ему было 67 лет.

«Мы все опечалены известием об уходе Тони Панкхерста. Он был лицом Хранителя, и нам нравилось работать с ним», — сказано в посте.

Кроме того, актер сыграл в таких проектах как «Разорение банка», «Американская жемчужина», «Травма» и «Речь для лифта».

Причины смерти не уточняются.

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