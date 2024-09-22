Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Актер «Молодежки» Денис Никифоров выразил мнение о том, как нужно было преподнести новые серии зрителям

Сегодня, 14:00

1 мин.

Актер «Молодежки» Никифоров — о новых сериях: «Либо вы продолжаете, либо не мните сиси»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Актер «Молодежки» Денис Никифоров, не участвующий в продолжении сериала, в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение о том, как нужно было преподнести новые серии зрителям.

— Новый сезон «Молодежки» выйдет в конце года. Будете смотреть?

— Я там не участвую, но смотреть, конечно, буду.

— Во время съемки вам не звонили посоветоваться на счет той или иной сцены?

— Я не знаю, что они там написали, я скудно знаю сценарий, поскольку я его не читал. Но мне его, собственно, и не прислали.

— Как вам идея продолжить сериал?

— СТС затеял ребрендинг, но нужно было объяснить или рассказать зрителю, что, допустим, сейчас мы начнем снимать по 16 серий про каждого игрока: про Антипова, затем расскажем про Макеева. Но ничего не объяснили. Я так понимаю, что они показали первые две серии, вроде, говорят, ничего. Пусть снимают, просто странно все это. Либо вы продолжаете, либо не мните сиси.

Анна Бирюкова

Сериалы
Новости холдинга
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS с помощью «Искандера» в Сумской области
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Карта спецоперации на Украине 22 сентября
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ

Olimpbet awards

Последние новости
20 сен 18:30
Вышел хоррор «Затерянное место» с Холли Берри
20 сен 15:30
Фильм «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вышел в зарубежный прокат
20 сен 15:05
Вышел тизер 7 сезона «Черного зеркала»
20 сен 13:45
Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»
20 сен 13:20
Опубликован трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским