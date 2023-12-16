Актер Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина

Актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в результате острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщает CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.

Актер проходил терапию от депрессии и тревоги путем введения кетамина в кровоток.

Также токсикологические тесты выявили у Чендлера «терапевтический» уровень бупренорфина, который используется для лечения наркотической зависимости и обезболивания, однако у актера не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Мэттью Пери скончался 28 октября в возрасте 54 лет. Актер длительное время лечился от алкоголизма и наркотической зависимости.