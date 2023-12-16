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Актер Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина
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Сегодня, 01:47

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Актер Мэттью Перри умер из-за острого воздействия кетамина

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Мэттью Перри.
Фото Global Look Press
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Актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончался в результате острого воздействия кетамина, которое привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщает CNN со ссылкой на отчет о вскрытии, сделанный управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.

Актер проходил терапию от депрессии и тревоги путем введения кетамина в кровоток.

Также токсикологические тесты выявили у Чендлера «терапевтический» уровень бупренорфина, который используется для лечения наркотической зависимости и обезболивания, однако у актера не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Мэттью Пери скончался 28 октября в возрасте 54 лет. Актер длительное время лечился от алкоголизма и наркотической зависимости.

Мэттью Перри. Что известно о смерти Мэттью Перри

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