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Актер Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Актер Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Смычок», реж. Александр Цой / START
Фото Кадр из сериала «Смычок», реж. Александр Цой / START
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Марк Эйдельштейн оказался в списке самых стильных людей 2024 года по версии журнала The New York Times. В этот же топ попали Дэниэл Крэйг, Деми Мур, Бейонсе и карликовый бегемот Му Денг.

В публикации отметили, что Марка Эйдельштейна называли русским Тимоти Шаламе и что он может быть известен по победившей на Каннском кинофестивале «Аноре».

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Другими яркими работами актера можно назвать сериалы «Смычок», «Монастырь» и картину «Сто лет тому вперед».

Ранее стало известно, что Марк Эйдельштейн снимется во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».

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