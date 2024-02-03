Актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет

Читайте нас в

Актер Карл Уэзерс («Рокки», «Мандалорец») умер в возрасте 76 лет, об этом сообщает издание Deadline.

В заявлении его семьи говорится: «Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире».

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года. До начала своей актерской карьеры он занимался американским футболом.

За годы жизни Уэзерс сыграл в более чем 70 проектах и в 15 выступил в качестве режиссера.

Первой масштабной работой в кино Карла Уэзерса стала роль боксера Аполло Крида в фильме «Рокки» 1976 года, а поклонники «Звездных войн» знают актера по роли Грифа Карги в сериале «Мандалорец».