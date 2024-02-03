Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет
Фильмы и сериалы

3 февраля, 11:06

1 мин.

Актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мандалорец».
Фото Кадр из сериала «Мандалорец»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Актер Карл Уэзерс («Рокки», «Мандалорец») умер в возрасте 76 лет, об этом сообщает издание Deadline.

В заявлении его семьи говорится: «Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире».

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года. До начала своей актерской карьеры он занимался американским футболом.

За годы жизни Уэзерс сыграл в более чем 70 проектах и в 15 выступил в качестве режиссера.

Первой масштабной работой в кино Карла Уэзерса стала роль боксера Аполло Крида в фильме «Рокки» 1976 года, а поклонники «Звездных войн» знают актера по роли Грифа Карги в сериале «Мандалорец».

0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала
Следующий материал
Режиссер «Слова пацана» рассказал о феномене успеха сериала
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada