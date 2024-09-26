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Актер Денис Шведов ответил на вопрос, кого из спортсменов хотел бы сыграть в кино

Сегодня, 15:26

0 мин.

Актер Шведов: «Хотел бы сыграть вратаря. Это мой любимый игрок на поле»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Актер Денис Шведов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого из спортсменов хотел бы сыграть в кино.

«Так получилось, что я уже сыграл волейболиста. Фильм выйдет зимой. Спортивная роль у меня уже появилась. Если говорить о футболе, то хотелось бы сыграть вратаря. Это мой любимый игрок на поле. Любимый вратарь? Их несколько, но вживую запомнилась игра Руслана Нигматуллина», — сказал Шведов «СЭ».

Денис Шведов известен зрителю по фильмам «Жить», «Инкассаторы», «Майор».

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