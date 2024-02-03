Актер Бикович не будет сниматься в сериале «Белый лотос» из-за политики

Компания HBO решила расстаться с сербским актером Милошем Биковичем, который был приглашен сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос», сообщают «Известия» со ссылкой на представителя канала. Ожидалось, что актер сыграет роль русского йога и ментора.

На изменения актерского состава пошли после того, как министерство иностранных дел Украины раскритиковал актера сербского происхождения за политические взгляды. В социальной сети 24 января министерство написало: «HBO, можно ли вам работать с человеком, который нарушает международное право?»

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», — написал Бикович в соцсети.

Третий сезон «Белого лотоса» планируют начать снимать в Таиланде в феврале этого года.