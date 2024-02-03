Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Актер Бикович не будет сниматься в сериале «Белый лотос» из-за политики
Фильмы и сериалы

3 февраля, 06:35

1 мин.

Актер Бикович не будет сниматься в сериале «Белый лотос» из-за политики

Евгений Козинов
Корреспондент
Милош Бикович.
Фото Соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Компания HBO решила расстаться с сербским актером Милошем Биковичем, который был приглашен сниматься в третьем сезоне сериала «Белый лотос», сообщают «Известия» со ссылкой на представителя канала. Ожидалось, что актер сыграет роль русского йога и ментора.

На изменения актерского состава пошли после того, как министерство иностранных дел Украины раскритиковал актера сербского происхождения за политические взгляды. В социальной сети 24 января министерство написало: «HBO, можно ли вам работать с человеком, который нарушает международное право?»

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», — написал Бикович в соцсети.

Третий сезон «Белого лотоса» планируют начать снимать в Таиланде в феврале этого года.

Холоп 2, Милош Бикович. Милош Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса»
9
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет
Следующий материал
Актер Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada