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Аколит — Звездные войны: отмена сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:00

0 мин.

Сериал «Аколит» отменен после первого сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Аколит»
Фото Кадр из сериала «Аколит»
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Сериал «Аколит» по вселенной «Звездных войн» отменен после первого сезона. Проект рассказывал о девушке и ее учителе-джедае, которые расследовали серию преступлений.

Первый сезон сериала «Аколит» вызвал противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes профессиональные критики оценили проект в 78%, а зрители — всего в 18%.

В «Аколите» снялись Ли Джон-джэ, Амандла Стенберг, Мэнни Хасинто, Чарли Барнетт, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон и Йонас Суотамо.

Аколит: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; каким получился сериал и&nbsp;стоит&nbsp;ли смотреть. Обзор сериала «Аколит»: почему фанаты «Звездных войн» ругают проект

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