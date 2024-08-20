Сериал «Аколит» отменен после первого сезона

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Сериал «Аколит» по вселенной «Звездных войн» отменен после первого сезона. Проект рассказывал о девушке и ее учителе-джедае, которые расследовали серию преступлений.

Первый сезон сериала «Аколит» вызвал противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes профессиональные критики оценили проект в 78%, а зрители — всего в 18%.

В «Аколите» снялись Ли Джон-джэ, Амандла Стенберг, Мэнни Хасинто, Чарли Барнетт, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон и Йонас Суотамо.