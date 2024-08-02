Финальный сезон «Академии Амбрелла» выйдет 8 августа
8 августа на платформе Netflix пройдет премьера четвертого и финального сезона сериала «Академия Амбрелла».
Проект представляет собой адаптацию одноименной серии комиксов, рассказывающей о неблагополучной семье супергероев, которые возвращаются домой, чтобы узнать правду о смерти их приемного отца и остановить надвигающийся апокалипсис.
В сериале снялись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лампман, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер.
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1 авг 19:45
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