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Академия Амбрелла 4 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 14:15

0 мин.

Финальный сезон «Академии Амбрелла» выйдет 8 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Академия Амбрелла»
Фото Кадр из сериала «Академия Амбрелла»
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8 августа на платформе Netflix пройдет премьера четвертого и финального сезона сериала «Академия Амбрелла».

Проект представляет собой адаптацию одноименной серии комиксов, рассказывающей о неблагополучной семье супергероев, которые возвращаются домой, чтобы узнать правду о смерти их приемного отца и остановить надвигающийся апокалипсис.

В сериале снялись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лампман, Роберт Шиэн и Эйдан Галлахер.

Академия Амбрелла 4 сезон: что известно&nbsp;&mdash; когда выйдет, актеры и&nbsp;трейлер. Что известно о финальном 4-м сезоне «Академии «Амбрелла»

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