Драма «Агния» выйдет в кинотеатрах 30 января

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30 января в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Агния». Режиссером и сценаристом проекта выступает Павла Стратулат, известная по работе над «Женским взглядом» и «Чистотой».

По сюжету живущая в аварийном доме печница и мать-одиночка ищет возможность переехать в новое жилье. Ради достижения своей цели главная героиня готова на многое.

Кто снялся в фильме «Агния»

В картине снялись Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова, Александра Бабаскина, Нил Бугаев, Михаил Тройник, Владимир Литышев, Аня Патокина, Михаил Коновалов и Татьяна Клюкина.