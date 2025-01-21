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Агния фильм 2025: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Драма «Агния» выйдет в кинотеатрах 30 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Агния», реж. Павла Стратулат / Кинокомпания «Слон»
Фото Кадр из фильма «Агния», реж. Павла Стратулат / Кинокомпания «Слон»
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30 января в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Агния». Режиссером и сценаристом проекта выступает Павла Стратулат, известная по работе над «Женским взглядом» и «Чистотой».

По сюжету живущая в аварийном доме печница и мать-одиночка ищет возможность переехать в новое жилье. Ради достижения своей цели главная героиня готова на многое.

Кто снялся в фильме «Агния»

В картине снялись Евгения Громова, Сергей Гилев, Александра Виноградова, Александра Бабаскина, Нил Бугаев, Михаил Тройник, Владимир Литышев, Аня Патокина, Михаил Коновалов и Татьяна Клюкина.

Трейлер фильма «Агния»

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