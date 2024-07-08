Вышел трейлер сериала Marvel «Агата: Дневники Даркхолда»
Marvel Entertainment опубликовал трейлер сериала «Агата: Дневники Даркхолда» («Это все Агата»). Спин-офф «Ванды/Вижна» посвящен колдовскому пути ведьмы Агаты Харкнесс (Кэтрин Хан).
В проекте снялись Джо Лок, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза, Дебра Джо Рапп, Эмма Колфилд, Мария Диззия, Али Ан и Холли Бонни.
Премьера сериала «Агата: Дневники Даркхолда» пройдет 18 сентября на Disney+.
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