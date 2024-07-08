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Агата Дневники Даркхолда (Это все Агата): трейлер и дата выхода — актеры
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Сегодня, 22:45

0 мин.

Вышел трейлер сериала Marvel «Агата: Дневники Даркхолда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Агата: Дневники Даркхолда»
Фото Кадр из сериала «Агата: Дневники Даркхолда»
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Marvel Entertainment опубликовал трейлер сериала «Агата: Дневники Даркхолда» («Это все Агата»). Спин-офф «Ванды/Вижна» посвящен колдовскому пути ведьмы Агаты Харкнесс (Кэтрин Хан).

В проекте снялись Джо Лок, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза, Дебра Джо Рапп, Эмма Колфилд, Мария Диззия, Али Ан и Холли Бонни.

Премьера сериала «Агата: Дневники Даркхолда» пройдет 18 сентября на Disney+.

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