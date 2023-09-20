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Сегодня, 16:15

Adult Swim представил вступительные титры седьмого сезона «Рика и Морти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из мультсериала «Рик и Морти».

На канале Adult Swim опубликовали вступительную заставку седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Персонажам, как обычно, скучать не приходится: они переживают погони, встречу с зомби и даже едут с горы на собственных языках.

В продолжении проекта не участвует соавтор шоу Джастин Ройланд. После обвинения в насилии Adult Swim завершила сотрудничество с ним. Позже со сценариста были сняты обвинения, но к работе над мультсериалом он не вернулся.

В седьмом сезоне «Рика и Морти» будет десять эпизодов, премьера — 15 октября.

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