Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Аббатство Даунтон 3 Грандиозный финал фильм 2025: тизер-трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

4 июня 2025, 13:35

1 мин.

Вышел тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аббатство Даунтон 3», реж. Саймон Кертис, Carnival Film & Television, Focus Features
Фото Кадр из фильма «Аббатство Даунтон 3», реж. Саймон Кертис, Carnival Film & Television, Focus Features

Focus Features опубликовал тизер-трейлер картины «Аббатство Даунтон 3» Саймона Кертиса. Завершающая глава истории получила подзаголовок «Грандиозный финал».

Действие фильма развернется в 1930 году. Детали сюжета третьей и финальной картины серии пока держатся в секрете.

Кто снялся в фильме «Аббатство Даунтон 3»

В картине снялись Алессандро Нивола, Мишель Докери, Джоэнн Фрогатт, Джоэли Ричардсон, Доминик Уэст, Пол Джаматти, Элизабет Макговерн, Брендан Койл, Хью Бонневилль и Арти Фрушан.

Тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»

Когда выйдет фильм «Аббатство Даунтон 3»

Премьера фильма «Аббатство Даунтон 3» пройдет 12 сентября.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
За Тюкавина готовы заплатить космические деньги, а Дуглас Сантос может продать сам себя на ЧМ-2026. Что происходит в «Зените»
Отношения США и Израиля стремительно ухудшаются. Разбор
Подмосковный выпускник впервые сдал четыре предмета ЕГЭ на 400 баллов
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
«Волейбольная семья с тобой». Экс-игрок «Горького» получил страшную травму ноги в матче Лиги наций
Лантратова сообщила Путину об ответе ООН на обращение по теракту в Старобельске
Читайте далее
Киллиан Мерфи все же появится в продолжении «28 дней спустя»
Следующий материал
Киллиан Мерфи все же появится в продолжении «28 дней спустя»

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
27 июн 20:00
Лучшие зарубежные сериалы первой половины 2026 года, которые вы могли пропустить
27 июн 19:00
10 спортивных привычек звезд Голливуда, которые помогают им оставаться в форме
26 июн 21:00
Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» с новыми сценами
26 июн 20:30
Вышел финальный сезон сериала «Медведь»
26 июн 20:05
Критики оценили фильм «Супергерл» с Милли Олкок