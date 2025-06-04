Вышел тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»
Focus Features опубликовал тизер-трейлер картины «Аббатство Даунтон 3» Саймона Кертиса. Завершающая глава истории получила подзаголовок «Грандиозный финал».
Действие фильма развернется в 1930 году. Детали сюжета третьей и финальной картины серии пока держатся в секрете.
Кто снялся в фильме «Аббатство Даунтон 3»
В картине снялись Алессандро Нивола, Мишель Докери, Джоэнн Фрогатт, Джоэли Ричардсон, Доминик Уэст, Пол Джаматти, Элизабет Макговерн, Брендан Койл, Хью Бонневилль и Арти Фрушан.
Тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»
Когда выйдет фильм «Аббатство Даунтон 3»
Премьера фильма «Аббатство Даунтон 3» пройдет 12 сентября.
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