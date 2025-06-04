Вышел тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»

Focus Features опубликовал тизер-трейлер картины «Аббатство Даунтон 3» Саймона Кертиса. Завершающая глава истории получила подзаголовок «Грандиозный финал».

Действие фильма развернется в 1930 году. Детали сюжета третьей и финальной картины серии пока держатся в секрете.

Кто снялся в фильме «Аббатство Даунтон 3»

В картине снялись Алессандро Нивола, Мишель Докери, Джоэнн Фрогатт, Джоэли Ричардсон, Доминик Уэст, Пол Джаматти, Элизабет Макговерн, Брендан Койл, Хью Бонневилль и Арти Фрушан.

Тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон 3»

Когда выйдет фильм «Аббатство Даунтон 3»

Премьера фильма «Аббатство Даунтон 3» пройдет 12 сентября.