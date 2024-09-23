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911 Одинокая звезда 5 сезон: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 19:00

1 мин.

Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «911: Одинокая звезда»
Фото Кадр из сериала «911: Одинокая звезда»
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23 сентября на FOX прошла премьера пятого сезона сериала «911: Одинокая звезда». Проект рассказывает о нью-йоркском пожарном Оуэне Стрэнде, который переезжает в Остин вместе с сыном и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.

В пятом сезоне «Одинокой звезды» снялись Роб Лоу, Джина Торрес, Джим Пэррэк, Наташа Карам, Брайан Майкл, Ронен Рубинштейн, Рафаэль Сильва, Джулиан Уоркс и Брианна Бейкер.

Трейлер 5 сезона сериала «911: Одинокая звезда»

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