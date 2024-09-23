Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»

23 сентября на FOX прошла премьера пятого сезона сериала «911: Одинокая звезда». Проект рассказывает о нью-йоркском пожарном Оуэне Стрэнде, который переезжает в Остин вместе с сыном и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.

В пятом сезоне «Одинокой звезды» снялись Роб Лоу, Джина Торрес, Джим Пэррэк, Наташа Карам, Брайан Майкл, Ронен Рубинштейн, Рафаэль Сильва, Джулиан Уоркс и Брианна Бейкер.