Вышел 5 сезон сериала «911: Одинокая звезда»
23 сентября на FOX прошла премьера пятого сезона сериала «911: Одинокая звезда». Проект рассказывает о нью-йоркском пожарном Оуэне Стрэнде, который переезжает в Остин вместе с сыном и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.
В пятом сезоне «Одинокой звезды» снялись Роб Лоу, Джина Торрес, Джим Пэррэк, Наташа Карам, Брайан Майкл, Ронен Рубинштейн, Рафаэль Сильва, Джулиан Уоркс и Брианна Бейкер.
Трейлер 5 сезона сериала «911: Одинокая звезда»
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