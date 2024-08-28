Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
9 секунд фильм 2024: трейлер и дата выхода, актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:40

1 мин.

Драма «9 секунд» с Дмитрием Певцовым выйдет 26 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «9 секунд»
Фото Кадр из фильма «9 секунд»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

26 сентября в российский прокат выйдет картина «9 секунд». Режиссером проекта выступил Олег Штром («Нахимовцы»), а сценарий фильма написала Марина Довгер («Эйфориум»).

Действие проекта разворачивается в 2010 году. По сюжету на эсминце «Быстрый» произошел прорыв топливного трубопровода с мазутом, что привело к короткому замыканию и пожару. Матрос Алдар решает противостоять огню и пытается спасти 348 человек, находящихся на борту.

В драме снялись Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов, Олег Бабуев, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Александра Шабалина и Баир Базаров.

Трейлер фильма «9 секунд»

Никита Кологривый: роль Владимира Жириновского. Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского
Фильмы
2
0
Новости холдинга
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Последние новости
15:45
Сериал «Костя — Вера» выйдет 9 сентября
12:20
Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского
27 авг 14:05
Дата выхода 2 сезона «Властелина Колец: Колец власти»: расписание релиза эпизодов
27 авг 13:35
Стартовали съемки 3 сезона сериала «Два холма»
27 авг 11:30
Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа