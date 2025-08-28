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82 Венецианский кинофестиваль: программа — Франкенштейн, Благодать
Фильмы и сериалы

28 августа 2025, 16:05

1 мин.

Стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix
Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix

27 августа стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль. В программу вошли, в том числе картины Гильермо дель Торо, Джима Джармуша и Йоргоса Лантимоса.

Председателем жюри основного конкурса выступает оскароносный Александр Пэйн, а ведущей церемоний открытия и закрытия — Эмануэла Фанелли.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет в период с 27 августа по 6 сентября.

Основной конкурс Венецианского кинофестиваля

  • «Благодать» (реж. Паоло Соррентино);
  • «Джей Келли» (реж. Ноа Баумбах);
  • «Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассаяс);
  • «Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья);
  • «Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу);
  • «Солнце встает над всеми» (реж. Цай Шанцзюнь);
  • «Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо);
  • «Элиза» (реж. Леонардо Ди Костанцо);
  • A pied d'oeuvre (реж. Валери Донзелли);
  • «Молчаливый друг» (реж. Ильдико Эньеди);
  • «Завет Анны Ли» (реж. Мона Фаствольд);
  • «Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш);
  • «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос);
  • «Дузе» (реж. Пьетро Марчелло);
  • «Хорошо сделанный фильм» (реж. Франко Мареско);
  • «Сирота» (реж. Ласло Немеш);
  • «Посторонний» (реж. Франсуа Озон);
  • «Так получилось» (реж. Пак Чхан-ук);
  • «Под облаками» (реж. Джанфранко Рози);
  • «Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди);
  • «Девочка» (реж. Шу Ци).

Внеконкурсные премьеры

  • «После охоты» (реж. Лука Гуаданьино);
  • «Скарлет» (реж. Мамору Хосода);
  • «Последний викинг» (реж. Андерс Томас Йенсен);
  • «В руке Данте» (реж. Джулиан Шнабель);
  • «Провод мертвеца» (реж. Ган Ван Сент).
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