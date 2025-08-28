Стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль
27 августа стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль. В программу вошли, в том числе картины Гильермо дель Торо, Джима Джармуша и Йоргоса Лантимоса.
Председателем жюри основного конкурса выступает оскароносный Александр Пэйн, а ведущей церемоний открытия и закрытия — Эмануэла Фанелли.
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет в период с 27 августа по 6 сентября.
Основной конкурс Венецианского кинофестиваля
- «Благодать» (реж. Паоло Соррентино);
- «Джей Келли» (реж. Ноа Баумбах);
- «Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассаяс);
- «Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья);
- «Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу);
- «Солнце встает над всеми» (реж. Цай Шанцзюнь);
- «Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо);
- «Элиза» (реж. Леонардо Ди Костанцо);
- A pied d'oeuvre (реж. Валери Донзелли);
- «Молчаливый друг» (реж. Ильдико Эньеди);
- «Завет Анны Ли» (реж. Мона Фаствольд);
- «Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш);
- «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос);
- «Дузе» (реж. Пьетро Марчелло);
- «Хорошо сделанный фильм» (реж. Франко Мареско);
- «Сирота» (реж. Ласло Немеш);
- «Посторонний» (реж. Франсуа Озон);
- «Так получилось» (реж. Пак Чхан-ук);
- «Под облаками» (реж. Джанфранко Рози);
- «Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди);
- «Девочка» (реж. Шу Ци).
Внеконкурсные премьеры
- «После охоты» (реж. Лука Гуаданьино);
- «Скарлет» (реж. Мамору Хосода);
- «Последний викинг» (реж. Андерс Томас Йенсен);
- «В руке Данте» (реж. Джулиан Шнабель);
- «Провод мертвеца» (реж. Ган Ван Сент).
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