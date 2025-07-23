Стала известна программа 82-го Венецианского кинофестиваля

Объявлена программа 82-го Венецианского кинофестиваля, в которую вошли, в том числе, картины Гильермо дель Торо, Джима Джармуша и Йоргоса Лантимоса.

Председателем жюри основного конкурса будет оскароносный Александр Пэйн. Ведущей церемоний открытия и закрытия выступит Эмануэла Фанелли.

Основной конкурс Венецианского кинофестиваля

«Благодать» (реж. Паоло Соррентино) ;

; «Джей Келли» (реж. Ноа Баумбах);

«Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассаяс);

«Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья);

«Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу);

«Солнце встает над всеми» (реж. Цай Шанцзюнь);

«Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо);

«Элиза» (реж. Леонардо Ди Костанцо);

A pied d'oeuvre (реж. Валери Донзелли);

«Молчаливый друг» (реж. Ильдико Эньеди);

«Завет Анны Ли» (реж. Мона Фаствольд);

«Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш);

«Бугония» (реж. Йоргос Лантимос);

«Дузе» (реж. Пьетро Марчелло);

«Хорошо сделанный фильм» (реж. Франко Мареско);

«Сирота» (реж. Ласло Немеш);

«Посторонний» (реж. Франсуа Озон);

«Так получилось» (реж. Пак Чхан-ук);

«Под облаками» (реж. Джанфранко Рози);

«Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди);

«Девочка» (реж. Шу Ци).

Внеконкурнсые премьеры

«После охоты» (реж. Лука Гуаданьино) ;

; «Скарлет» (реж. Мамору Хосода);

«Последний викинг» (реж. Андерс Томас Йенсен);

«В руке Данте» (реж. Джулиан Шнабель);

«Провод мертвеца» (реж. Ган Ван Сент).

Когда пройдет 82-й Венецианский кинофестиваль

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет в период с 27 августа по 6 сентября.