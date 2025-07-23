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82 Венецианский кинофестиваль: программа — Франкенштейн, Благодать
Фильмы и сериалы

23 июля 2025, 14:15

1 мин.

Стала известна программа 82-го Венецианского кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix
Фото Кадр из фильма «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо, Netflix

Объявлена программа 82-го Венецианского кинофестиваля, в которую вошли, в том числе, картины Гильермо дель Торо, Джима Джармуша и Йоргоса Лантимоса.

Председателем жюри основного конкурса будет оскароносный Александр Пэйн. Ведущей церемоний открытия и закрытия выступит Эмануэла Фанелли.

Основной конкурс Венецианского кинофестиваля

  • «Благодать» (реж. Паоло Соррентино);

  • «Джей Келли» (реж. Ноа Баумбах);

  • «Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассаяс);

  • «Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья);

  • «Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу);

  • «Солнце встает над всеми» (реж. Цай Шанцзюнь);

  • «Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо);

  • «Элиза» (реж. Леонардо Ди Костанцо);

  • A pied d'oeuvre (реж. Валери Донзелли);

  • «Молчаливый друг» (реж. Ильдико Эньеди);

  • «Завет Анны Ли» (реж. Мона Фаствольд);

  • «Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш);

  • «Бугония» (реж. Йоргос Лантимос);

  • «Дузе» (реж. Пьетро Марчелло);

  • «Хорошо сделанный фильм» (реж. Франко Мареско);

  • «Сирота» (реж. Ласло Немеш);

  • «Посторонний» (реж. Франсуа Озон);

  • «Так получилось» (реж. Пак Чхан-ук);

  • «Под облаками» (реж. Джанфранко Рози);

  • «Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди);

  • «Девочка» (реж. Шу Ци).

Внеконкурнсые премьеры

  • «После охоты» (реж. Лука Гуаданьино);

  • «Скарлет» (реж. Мамору Хосода);

  • «Последний викинг» (реж. Андерс Томас Йенсен);

  • «В руке Данте» (реж. Джулиан Шнабель);

  • «Провод мертвеца» (реж. Ган Ван Сент).

Когда пройдет 82-й Венецианский кинофестиваль

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет в период с 27 августа по 6 сентября.

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