Стала известна программа 82-го Венецианского кинофестиваля
Объявлена программа 82-го Венецианского кинофестиваля, в которую вошли, в том числе, картины Гильермо дель Торо, Джима Джармуша и Йоргоса Лантимоса.
Председателем жюри основного конкурса будет оскароносный Александр Пэйн. Ведущей церемоний открытия и закрытия выступит Эмануэла Фанелли.
Основной конкурс Венецианского кинофестиваля
- «Благодать» (реж. Паоло Соррентино);
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«Джей Келли» (реж. Ноа Баумбах);
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«Кремлевский волшебник» (реж. Оливье Ассаяс);
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«Голос Хинд Раджаб» (реж. Каутер Бен Ханья);
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«Дом динамита» (реж. Кэтрин Бигелоу);
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«Солнце встает над всеми» (реж. Цай Шанцзюнь);
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«Франкенштейн» (реж. Гильермо дель Торо);
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«Элиза» (реж. Леонардо Ди Костанцо);
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A pied d'oeuvre (реж. Валери Донзелли);
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«Молчаливый друг» (реж. Ильдико Эньеди);
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«Завет Анны Ли» (реж. Мона Фаствольд);
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«Отец, мать, сестра, брат» (реж. Джим Джармуш);
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«Бугония» (реж. Йоргос Лантимос);
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«Дузе» (реж. Пьетро Марчелло);
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«Хорошо сделанный фильм» (реж. Франко Мареско);
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«Сирота» (реж. Ласло Немеш);
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«Посторонний» (реж. Франсуа Озон);
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«Так получилось» (реж. Пак Чхан-ук);
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«Под облаками» (реж. Джанфранко Рози);
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«Крушащая машина» (реж. Бенни Сэфди);
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«Девочка» (реж. Шу Ци).
Внеконкурнсые премьеры
- «После охоты» (реж. Лука Гуаданьино);
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«Скарлет» (реж. Мамору Хосода);
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«Последний викинг» (реж. Андерс Томас Йенсен);
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«В руке Данте» (реж. Джулиан Шнабель);
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«Провод мертвеца» (реж. Ган Ван Сент).
Когда пройдет 82-й Венецианский кинофестиваль
82-й Венецианский кинофестиваль пройдет в период с 27 августа по 6 сентября.