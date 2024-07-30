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8 серия 2 сезон Дом Дракона: превью и трейлер — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:40

1 мин.

Вышло превью 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Max опубликовал тизер финальной серии второго сезона «Дома Дракона»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал тизер финальной, восьмой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером нового эпизода продолжения приквела «Игры престолов» выступила Гита Васант Патель.

В финале сезона Рейнира хочет нанести удар, пока на ее стороне преимущество, а принц-регент Эймонд непредсказуем в своей ярости.

Премьера восьмой серии второго сезона «Дома Дракона» пройдет 4 августа в 21.00 на HBO по североамериканскому восточному времени — 5 августа в 04.00 по московскому времени.

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