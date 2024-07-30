Вышло превью 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»
Max опубликовал тизер финальной серии второго сезона «Дома Дракона»
Max опубликовал тизер финальной, восьмой серии второго сезона «Дома Дракона». Режиссером нового эпизода продолжения приквела «Игры престолов» выступила Гита Васант Патель.
В финале сезона Рейнира хочет нанести удар, пока на ее стороне преимущество, а принц-регент Эймонд непредсказуем в своей ярости.
Премьера восьмой серии второго сезона «Дома Дракона» пройдет 4 августа в 21.00 на HBO по североамериканскому восточному времени — 5 августа в 04.00 по московскому времени.
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